Kıymalı ve çam fıstıklı çıtır börek

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6 kişilik -

Malzemeler:

500 gr un

10 gr instant maya

Yarım su bardağı ılık su

1 su bardağı süt

15 gr tereyağı

Tuz

500 gr dana kıyma

1 soğan

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım demet maydanoz

Tuz

Kızartmak için zeytinyağı



Hazırlanışı:

Unu hamur yoğurma kabına eleyip ortasını havuz şeklinde açın. Mayayı yarım su bardağı ılık suya ekleyip karıştırın. Suyu una ilave edin. Süt, tereyağı ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamuru 18 bezeye ayırın. üzerlerini nemli bir bezle örtüp yarım saat bekletin. Böreğin iç harcı için, soğan ve sarımsağı kıyıp tavaya ekleyin. Zeytinyağı, çam fıstıkları ve kıymayı ilave edin. Orta ateşte yakmadan kavurun. Karabiber, kırmızı toz biber, kıyılmış maydanoz ve tuzu ekleyip harmanlayın. İç harcı ılındırın. Bezeleri 12 cm çapında açın. üzerlerine iç harcı paylaştırıp kenarlarını kapatın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Börekleri ekleyip kızartın. Yağının süzülmesi için kağıt havlunun üzerine alın. Sıcak servis yapın.



*Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.