Kıymalı ve cevizli tart

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8 kişilik

Malzemeler

2 su bardağı un

150 gr soğuk tereyağı

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı soğuk su

1 çay kaşığı tuz



İç harcı için

4 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gr kıyma

1 soğan

100 gr iri kırılmış ceviz içi

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı

Un, yumurta sarısı, küçük kesilmiş tereyağı, tuz ve soğuk suyu hamur yoğurma kabına alın. Malzemeler özleşene kadar hızlı hareketlerle yoğurun. Hamuru streç folyoya sarıp buzdolabında 45 dakika bekletin. Zeytinyağını tavada ısıtıp kıymayı ekleyin ve orta ateşte karıştırarak kavurun. Kıyılmış soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ceviz içi ve baharatı ekleyip tatlandırın. Harcı ocaktan alıp ılındırın. Tart hamurunu içi yağlanmış 23 cm çapında tart kalıbına yayın. Kıymalı harcı hamurun üzerine ekleyin. Sıcak fırında 25-30 dakika pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.