Mantar kurabiye, pişerken yaydığı koku ve ağızda dağılan tadı ile bir anda sizi çocukluğunuza götürecek. Pratik ve lezzetli bu kurabiyeyi hazırlamak sadece yirmi dakikanızı alacak.

Hangimiz zaman zaman tatlı, küçük kaçamaklar yapmıyoruz ki... Tereyağı ve pudra şekeri ikilisinin muhteşem cazibesinden hangi diyet kaçabilir? Annenizin bir ziyafet şölenine dönüştürdüğü altın gününün vazgeçilmezi, kokusu mutlu bir sabahı andıran mantar kurabiye; bugün de mutfaktaki tahtından inmiş değil. Hem pratikliği, hem ağızda dağılan o nefis tadı ile gönlümüzün baş köşesinde durmaya devam ediyor. Nefis ve pratik bir mantar kurabiye tarifi ile bir anda çocukluğunuza döndürecek o güzel kokuların eve yayılmasını, yarım saat içinde ağızda dağılan eşsiz tadına ulaşmayı istemez misiniz? O zaman buyurun mantar kurabiye tarifine…





Mantar Kurabiye Tarifi

Mantar kurabiye yapımı oldukça kolay bir kurabiyedir. Yirmi dakikada hazır hale gelir. Bu yüzden ani gelen tatlı krizinizi bastırmak ya da davetsiz bir misafirinize ev yapımı bir ikramda bulunmak için idealdir. Çayınızı, kahvenizi ya da sütünüzü hazırlayın. Sadece yirmi dakika sonra enfes kurabiyeleriniz hazır olacak…











Malzemeler

Mantar kurabiye evden çıkmaya gerek kalmadan, evdeki malzemelerle kolayca yapılabilecek bir tatlı. İşte malzemeler:

250 gram tereyağı

2 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

300 gram mısır nişastası

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı kakao ya da Türk kahvesi









Hazırlanışı

Eğer daha önce mantar kurabiye yapmadıysanız, tarifin kolaylığına inanamayacaksınız. Mutfak önlükleriniz hazırsa başlıyoruz:



Tereyağını ve yumurtaları oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletin.

Oda sıcaklığına gelen tereyağı ve yumurtayı, pudra şekerini de ekleyerek çırpın.

Mısır nişastasını, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave ederek çırpmaya devam edin.

Karışıma unu ekleyin ve homojen bir hale gelene kadar yoğurun. Karışımı kontrol edin. Eğer elinize yapışıyorsa biraz daha un eklemeniz gerekiyor demektir.

Vaktiniz varsa hamurunuzu yarım saat dinlendirebilirsiniz.

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın.

Bir tepsiye sıvı yağ sürün.

Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayarak tepsiye dizin.

Bir tabağa isteğinize göre kakao ya da Türk kahvesi koyun. Boş bir soda şişesinin ağız kısmını önce yağa ardından tabaktaki kakaoya batırın daha sonra yuvarladığınız hamurunuzun üzerine bastırın.

Tepsiyi önceden ısıttığınız fırınınıza yerleştirin ve on beş dakika pişmeye bırakın.

Kurabiyeleriniz piştikten sonra biraz soğuması için bekletin.



Mantar kurabiye hazır! Afiyet olsun…







Hayata Tatlı Bir Mola: Mantar Kurabiye ile İlgili Küçük, Tatlı Öneriler

Mantar kurabiye, ismi gibi mantara benzediği için çocukların hayal gücüne hitap eder ve tabii her tatlı gibi çocuklar tarafından çok sevilir. Eğer bir çocuğunuz varsa hamura mantar şeklini verme görevini ona verebilirsiniz. Soda şişesini önce yağa sonra kakaoya ardından hamura nasıl bastıracağını gösterip kendisinden yapmasını isteyebilir, bu hamur işi yapımını bir aile eğlencesi haline getirebilirsiniz.



Mantar kurabiye yapmak istiyorsunuz ancak elinizde tereyağı yerine margarin var. Kurabiyeyi margarin ile de yapabilirsiniz. Ancak hem lezzet hem sağlık açısından tavsiyemiz tereyağı kullanmanız.



Son olarak mantar kurabiye dayanıklı olduğundan, bir saklama kabı yardımı ile yanınıza alabilirsiniz. Böylelikle iş yerinizde tatlı bir mola verebilir ya da seyahate giderken arada atıştırabilirsiniz.





