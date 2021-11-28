Lahmacun börek nasıl yapılır? Tarif ve püf noktaları...

Pazar akşamı için evde pratik ve lezzetli bir tarife ne dersiniz? O halde lahmacun börekleri deneyebilirsiniz...

Lahmacun börek nasıl yapılır? Tarif ve püf noktaları...
  • Malzemeler

    1 kg yufka

    Kıymalı harç için:
    ½ kg kıyma
    2-3 adet domates
    4-5 adet sivri biber
    2 adet soğan
    Maydanoz
    Karabiber
    Pulbiber
    Tuz

    Börek harcı için:
    1 su bardağı yoğurt
    1 su bardağı süt
    2 yumurta
    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    Hazırlanışı:

    Kıymalı harcı hazırlamak için önce küçük bir teflon tencerede kıymayı güzelce kavurun.
  • Daha sonra ince ince kıydığınız soğanı da ekleyin, soğanlar ölene kadar güzelce kavurun.
  • Üzerine ince doğranmış sivri biberleri, rendelenmiş domatesleri, maydanozu, tuzu ve baharatları da ekleyip karıştırın ve bir müddet kaynatarak pişirin, ılımaya bırakın.
  • Ayrı bir kapta yumurta, yoğurt, süt ve sıvı yağı çırparak karıştırın. Masaya bir bütün yufkayı serin.
  • Üzerine hazırladığınız yumurtalı-yoğurtlu harçtan sürün. Üzerine bir kat daha yufka serin, üzerine yine yumurtalı harçtan sürün. 
  • Yufkayı 12 parça çıkacak şekilde kesin. Yufkaların geniş kısımlarına kıymalı harçtan koyarak sarın ve yağlanmış tepsiye dizin.
  • Sona kalan tek yufkayı da yarıya bölerek üst üste koymak suretiyle sarın.
  • Tepsiye dizdiğiniz böreklerin üzerine kalan harçtan sürün, dilerseniz susam ve çörekotu serpin ve 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.