Lahmacun börek nasıl yapılır? Tarif ve püf noktaları...
Pazar akşamı için evde pratik ve lezzetli bir tarife ne dersiniz? O halde lahmacun börekleri deneyebilirsiniz...
- Malzemeler
1 kg yufka
Kıymalı harç için:
½ kg kıyma
2-3 adet domates
4-5 adet sivri biber
2 adet soğan
Maydanoz
Karabiber
Pulbiber
Tuz
Börek harcı için:
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı süt
2 yumurta
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Hazırlanışı:
Kıymalı harcı hazırlamak için önce küçük bir teflon tencerede kıymayı güzelce kavurun.
- Daha sonra ince ince kıydığınız soğanı da ekleyin, soğanlar ölene kadar güzelce kavurun.
- Üzerine ince doğranmış sivri biberleri, rendelenmiş domatesleri, maydanozu, tuzu ve baharatları da ekleyip karıştırın ve bir müddet kaynatarak pişirin, ılımaya bırakın.
- Ayrı bir kapta yumurta, yoğurt, süt ve sıvı yağı çırparak karıştırın. Masaya bir bütün yufkayı serin.
- Üzerine hazırladığınız yumurtalı-yoğurtlu harçtan sürün. Üzerine bir kat daha yufka serin, üzerine yine yumurtalı harçtan sürün.
- Yufkayı 12 parça çıkacak şekilde kesin. Yufkaların geniş kısımlarına kıymalı harçtan koyarak sarın ve yağlanmış tepsiye dizin.
- Sona kalan tek yufkayı da yarıya bölerek üst üste koymak suretiyle sarın.
- Tepsiye dizdiğiniz böreklerin üzerine kalan harçtan sürün, dilerseniz susam ve çörekotu serpin ve 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.