Mandalina soslu kızartma hamur

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6 kişilik -

Malzemeler

240 ml su

115 gr tereyağı

110 gr un

3 yumurta

1.5 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 tutam tuz

1 çay kaşığı tarçın

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Sos için

4 mandalinanın suyu

1 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı toz şeker



Hazırlanışı:

Mandalina sosu için, mandalina suyu ve nişastayı tencereye alıp karıştırın. Karışım koyulaşmaya başladığında şekeri ekleyip tencereyi ocaktan alın. Tereyağı, su, şeker, tuzu başka bir tencereye alıp orta ateşte kaynayıncaya kadar ısıtın. Unu yavaşça ekleyip karıştırarak 2 dakika pişirin. Ocaktan alıp 5 dakika ılınmaya bırakın. Yumurtaları teker teker ekleyip mikserle çırpın. Vanilya ve tarçını ilave ederek karıştırın. Hamuru yıldız uçlu krema sıkma torbasına doldurun. Ayçiçeği yağını tavaya alıp ısıtın. Yağlı kağıttan dikdörtgen parçalar kesin ve hamuru üzerine kalp şeklinde sıkın. Kağıt tarafı üstte kalacak şekilde yağın içerisine bırakın ve kağıdı üzerinden alıp kızartın. Kızaran tatlıları servis tabağına alın. Mandalina sosuyla birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.