Zeynep Dinç'den yılbaşı gecesi için mis kokulu yeni yıl kurabiyeleri

Malzemeler:

• 120 gr tuzsuz tereyağı (eritilmiş)

• 1 yumurta sarısı (oda sıcaklığında)

• 1/2 bardak üzüm pekmezi

• 3/4 bardak esmer şeker

• 3 bardak un

• 1 çay kaşığı karbonat

• 1 çay kaşığı kabartma tozu

• 2 çay kaşığı toz zerdeçal

• 1 çay kaşığı toz tarçın

• 1/4 çay kaşığı tuz

• 1/4 çay kaşığı yenibahar (isteğe göre)

• 1/4 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe göre)

• 1/4 çay kaşığı toz karanfil (isteğe göre)

• (Bardak ölçüsü: 200 ml)



Hazırlanışı

• Geniş bir kasede şekeri ve eritilmiş tereyağını (ılıklaştıktan sonra) krem kıvamında çırpın. İçine önce pekmezi, sonra yumurta sarısını ekleyip çırpmaya devam edin. Baharatları, unu, kabartma tozu ve karbonatı da ekleyerek hamuru yoğurun. Streç filme sarıp buzdolabında 25-30 dakika dinlendirin. Dolaptan çıkarıp hamuru ikiye bölün. Unlanmış tezgahın üzerinde merdane ile ilk hamuru yarım santimetre kalınlığında açın. İstediğiniz kalıplarla şekiller çıkarın. Pişirme kağıdı koyduğunuz fırın tepsisinin üzerine yerleştirin. Aynı şekilde diğer hamurla ikinci tepsiyi de hazırlayın.

• Fırına vermeden önce kurabiye tepsilerini buzdolabında 5-10 dakika kadar soğutun. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 10-12 dakika (rengi kahverengileşinceye kadar) pişirin. Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelince kurabiyeleri tepsiden alın. İstediğiniz şekilde dekore ederek hediye kutusuna yerleştirin.

Sunum önerileri: Eritilmiş çikolata ile kurabiyelerin üzerine çizgiler yapabilirsiniz. Pratik bir glazür (3 yemek kaşığı pudra şekeri ve yarım limon suyu ile) hazırlayarak üzerine şekerler yapıştırabilirsiniz. Şekil keserken bazı kurabiyelerin ortalarına küçük kalıplarla boşluklar çıkarabilirsiniz. Böylece kurabiyeleri araya krema, reçel, marmelat, çikolata sürerek sandviç gibi kapatabilirsiniz. Ayrıca pudra şekeri serperek sunumlarınızı tamamlayabilirsiniz.