Muzlu tart

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8 kişilik -

Malzemeler

Tart hamuru için

250 gr tereyağı

1 yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı yoğurt

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

İç harcı için

1 paket muzlu puding

2 su bardağı süt

2 muz

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı su

File badem

Pudra şeker

Tarçın





Hazırlanışı:

Fırını 180 derecede ısıtın. Tereyağını oda ısısında yumuşatın. Isınan tereyağını büyük bir cam kaseye alın. Yumurta, yoğurt, zeytinyağı ve pudra şekeri, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru ikiye bölüp bir parçasını yağlanmış dikdörtgen tart kalıbına elinizle hafifçe bastırarak yayın. çatalla birkaç yerinden delin. üzerine yağlı kağıt serin ve kabarmaması için üzerine kuru bakliyat yayın. önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirdikten sonra kağıdı bakliyatla birlikte üzerinden alın ve 5 dakika daha pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Muzlu pudingi 2 bardak sütle koyu kıvamlı olana kadar pişirin. Kabuk tutmaması için ara sıra karıştırarak soğutun. Muzları uzunlamasına dörde bölün. Kararmamaları için üzerlerine limon suyu sürün. Tart hamurunun üzerine pudingi yayın. Muz dilimlerini yerleştirin ve bal, su karışımı sürün. Diğer hamur parçasını da merdaneyle açıp muz dilimlerinin görüneceği şekilde kesin ve üzerine yerleştirin. Sıcak fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra file bademlerle süsleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.