Muzlu ve cevizli bisküvi

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6 kişilik -

Malzemeler

400 gr un

Yarım tatlı kaşığı karbonat

1 tutam tuz

1 su bardağı esmer şeker

Yarım su bardağı toz şeker

75 gr tereyağı

1 yumurta

1 büyük boy olgun muz

320 gr damla çikolata

140 gr ceviz içi



Hazırlanışı

Muzun kabuğunu soyup içini püre şeklinde ezin. Un, karbonat ve tuzu geniş bir cam kaseye alıp harmanlayın. Şekerleri başka bir cam kaseye alın. Tereyağını ekleyip mikserle çırpın. Püre muz ve yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin. Unlu karışımı ekleyip yoğurun. Küçük parçalar şeklinde kırılmış ceviz ve damla çikolataları ekleyip bir süre daha yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil vermeden yağlı kağıt konmuş fırın tepsisine dizin. önceden ısıtılmış 150 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Bisküvileri tepside soğutup servis yapın.