Pazı, hindiba, ısırgan otu ile hazırlayabileceğiniz lezzetli bir börek tarifi...

Malzemeler

5 yufka

1 demet pazı

300 g hindiba

1 demet ısırgan otu

1 soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Tuz

Kırmızı pul biber

Islatmak için

50 g eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı Ayçiçek yağı

1 çay bardağı su

Üzeri için

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı Ayçiçek yağı

Susam

Çörek otu



Hazırlanışı

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Otları doğrayarak ekleyin ve orta ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve baharatları ekleyip soğumaya bırakın. Fırın tepsisini yağlayıp bir yufkayı bütün olarak tepsinin içine yayın. Aralarına eritilmiş tereyağı, su ve Ayçiçek yağı karışımını dökerek bir buçuk yufkayı gelişi güzel buruşturarak yerleştirin. üzerine otlu karışımı yayıp diğer yufkaları da aynı şekilde yerleştirin. Yumurta sarısını Ayçiçek yağı ile karıştırıp yufkanın üzerine sürün. Susam ve çörekotu serpiştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



