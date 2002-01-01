Otlu ve taneli yulaflı üçgen kurabiye
6 kişilik
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Malzemeler
175 gr tam buğday unu
175 gr yulaf ezmesi
1 tatlı kaşığı tuz
Çeyrek tatlı kaşığı karbonat
75 gr margarin
1 yemek kaşığı kıyılmış kekik
2 yemek kaşığı çekirdek içi
Üzeri için
Yulaf ezmesi
Hazırlanışı
Un, yulaf ezmesi, tuz, karbonat, kekik ve margarini kaseye koyarak karıştırın. 6-7 yemek kaşığı soğuk suyu karışıma ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hamuru zemini unlu bir yüzeye alın. 25 cm’lik yuvarlak elde edecek şekilde açın. çekirdek içlerini hamurun üzerine serpin ve merdaneyle üzerine bastırın. Hamuru üçgenler halinde kesin. Kestiğiniz parçaları fırın tepsisine yerleştirin. Daha önce ısıttığınız fırında kıtır olana kadar 45-60 dakika pişirin.