Otlu ve taneli yulaflı üçgen kurabiye

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik -

Malzemeler

175 gr tam buğday unu

175 gr yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı tuz

Çeyrek tatlı kaşığı karbonat

75 gr margarin

1 yemek kaşığı kıyılmış kekik

2 yemek kaşığı çekirdek içi

Üzeri için

Yulaf ezmesi



Hazırlanışı

Un, yulaf ezmesi, tuz, karbonat, kekik ve margarini kaseye koyarak karıştırın. 6-7 yemek kaşığı soğuk suyu karışıma ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hamuru zemini unlu bir yüzeye alın. 25 cm’lik yuvarlak elde edecek şekilde açın. çekirdek içlerini hamurun üzerine serpin ve merdaneyle üzerine bastırın. Hamuru üçgenler halinde kesin. Kestiğiniz parçaları fırın tepsisine yerleştirin. Daha önce ısıttığınız fırında kıtır olana kadar 45-60 dakika pişirin.