Patlıcanlı börek

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Patlıcanlı börek tarifi

8 kişilik -

Malzemeler

3 yufka

1 çay bardağı süt

2 yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım demet maydanoz

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı maden suyu

1 közlenmiş patlıcan



Hazırlanışı:

Maydanozu ince kıyın. Bütün malzemeleri derin bir karıştırma kabına alarak karıştırın. Yufkalardan birini ayırıp diğerlerini elinizle parçalayarak karışıma ilave edin. Bütün malzemeyi tekrar karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın kabına ayırdığınız yufkayı serin ve hazırladığınız karışımı dökün. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip kenarlarını kapatın. Önceden ısıttığınız 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.