Patlıcanlı poğaça tarifi...

Malzemeler

200 gr beyaz veya labne krem peynir

125 gr margarin veya terayağı

200 gr un



Poğaçanın Üstü İçin

1-2 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu



Poğaçanın İçi İçin

150 gr közlenmiş patlıcan

50 ml krema

1 tatlı kaşığı un

1 tutam tuz

1 tutam karabiber



Hazırlanışı

Krem peynir ve yağı birlikte ezin, üzerine elenmiş unu ilave edin, yoğurarak hamur haline getirin. Hamuru toz yapın, alüminyum folyoya sarın ve 30 dakika buzdolabında bekletin. Hamur hazır olunca unlu tezgahta merdane ile açın, yuvarlak kurabiye keseceği veya bardak ağzı ile kesin. Kesilmiş hamurlara yumurta sarısı sürün. Ortalarına krema, un, tuz, biber ve ezilmiş közlenmiş patlıcan ile hazırlanan poğaça içi koyun. Üzerlerine hamur kapatın, çevreleri çatalla bastırın böylece poğaçaların pişerken açılmasını önlersiniz. Poğaçalara yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin.180 derecede ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirilir.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

