Patlıcanlı poğaça tarifi...
Malzemeler
200 gr beyaz veya labne krem peynir
125 gr margarin veya terayağı
200 gr un
Poğaçanın Üstü İçin
1-2 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı çörek otu
Poğaçanın İçi İçin
150 gr közlenmiş patlıcan
50 ml krema
1 tatlı kaşığı un
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
Hazırlanışı
Krem peynir ve yağı birlikte ezin, üzerine elenmiş unu ilave edin, yoğurarak hamur haline getirin. Hamuru toz yapın, alüminyum folyoya sarın ve 30 dakika buzdolabında bekletin. Hamur hazır olunca unlu tezgahta merdane ile açın, yuvarlak kurabiye keseceği veya bardak ağzı ile kesin. Kesilmiş hamurlara yumurta sarısı sürün. Ortalarına krema, un, tuz, biber ve ezilmiş közlenmiş patlıcan ile hazırlanan poğaça içi koyun. Üzerlerine hamur kapatın, çevreleri çatalla bastırın böylece poğaçaların pişerken açılmasını önlersiniz. Poğaçalara yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin.180 derecede ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirilir.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.