Pekmezli bisküvi

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Sağlıklı bir atıştırmalık!

8 kişilik -

Malzemeler

¾ su bardağı tereyağı

1 su bardağı esmer şeker

1 yumurta

¼ su bardağı pekmez

1 tutam tuz

1 çay kaşığı vanilya

2 su bardağı un

2 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı zencefil



Hazırlanışı:

Eritilip soğutulmuş tereyağı ve esmer şekeri bir kaba alıp krema kıvamına gelinceye kadar mikserle çırpın. Yumurta, pekmez ve vanilyayı ekleyin. Başka bir kapta un, karbonat, tuz ve zencefili karıştırın. Bu karışımı tereyağlı karışıma yavaşça ekleyin ve iyice karıştırın. Hamurun üzerini kapatın ve yaklaşık 2 saat dinlendirin. 3 mm kalınlığında açın. Hamurdan bir kalıpla dikdörtgen parçalar şeklinde kesin ve fırın tepsisine dizin. önceden 190 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.