Peynirli turta

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Malzemeler

2 su bardağı un

1 adet yumurta

100 gr. tereyağı

½ paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı su

Tuz



Üzeri için:

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

150 gr. beyaz peynir

½ demet dereotu

Tuz



Hazırlanışı

Unu yoğurma kabına alın. Ortasını açıp yumurtayı kırın. Oda ısısında yumuşamış tereyağı, tuz ve kabartma tozunu ilave edip parmak uçlarınızla yoğurmaya başlayın. Hamuru toparlamak için 3 yemek kaşığı suyu ilave edip hamuru yoğurun. Yuvarlak bir turta kalıbını yağlayıp hamuru elle bastırarak yerleştirin. Hamurun üzerine çatalla delikler açın. Yumurtaları unla çırpın. Tuz ekleyin. Ezilmiş beyaz peynir, süt ve kıyılmış dereotunu ekleyip hamurun üzerine dökün. Önceden 200 derece ısıtılmış fırında pembeleşinceye kadar pişirin.