Pırasa böreği tarifi...

Malzemeler

Hamur için

6 su bardağı un

1 çorba kaşığı toz maya

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvıyağ

1 çay kaşığı tozşeker

1 çay kaşığı tuz

İç malzeme için

4 pırasa

2 soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

100 gr lor peyniri

Tuz

Karabiber

Üzeri için

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 tatlı kaşığı kekik



Hazırlanışı

Toz mayayı ılık süt ile birlikte karıştırın. Üzerine yoğurt, sıvıyağ, tuz ve tozşekeri ekleyip karıştırın. Unu azar azar ilave edip hamuru iyice yoğurun. Hamurun üzerini bezle örterek 30 dakika kadar dinlendirin. Soğanları soyarak kıyın. Pırasaları temizleyip ince ince dilimleyin. Zeytinyağını bir tavada ısıtın. Pırasa ve soğanı tavaya ilave edip kısık ateşte 7-8 dakika karıştırarak soteleyin. Tuz ve karabiber serpip ocaktan alın. Peyniri ekleyip karıştırın ve ılınmaya bırakın. Hamuru unlanmış bir zemine alıp merdaneyle büyük bir yufka şeklinde açın. Üzerine pırasalı harcı döküp yayın. Hamurun kenarlarını içe kıvırıp önce kare şekline getirin. Sonra ortadan ikiye katlayıp dikdörtgen şekli verin.

Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Hamuru tepsiye yerleştirin. Yumurta sarısı ve eritilmiş tereyağını karıştırıp hamurun üzerine fırçayla sürün. Pulbiber ve kekik serpip 20 dakika bekletin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirin. Ilınınca dilimleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

