Pırasalı ve mısır unlu börek

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8 kişilik -

Malzemeler

4 pırasa

3 yumurta

1 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı süt

150 gr beyaz peynir

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı zeytinyağı

500 gr mısır unu

4.5 su bardağı

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı toz şeker



Hazırlanışı:

Pırasaları temizleyip kıyın. Az yağda fazla karamelize olmadan kavurun ve soğumaya bırakın. Kalan tüm malzemeyi derin bir kasede karıştırıp pırasaları ilave edin. Yağlanmış 28 cm genişliğinde yuvarlak bir fırın kabına dökerek önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.