Portakallı halka kurabiyeler tarifi

Malzemeler:

250 gr tereyağı (yumuşatılmış)

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 su bardağı pudra şeker

2 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

Üzeri için

Pudra şeker



Hazırlanışı:

Tereyağı, pudra şeker, rendelenmiş portakal kabuğu ve vanilyayı karıştırın. Unu eleyerek ekleyin ve yoğurun. Hamurdan küçük parçalar kopartarak 1 parmak kalınlığında rulo yapın ve iki ucunu birleştirerek halka şekli verin. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve 20 dakika buzdolabında bekletin. 160 dereceye ayarlanmış fırında 15 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şeker serpiştirin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.