Samosa

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Beş çayı için bir öneri...

6 kişilik -

Malzemeler

Hamuru için

500 gr un

1 yemek kaşığı kekik

Yarım su bardağı su

Tuz

İç harcı için

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 çay kaşığı tane kimyon

1 çay kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 tatlı kaşığı toz kişniş

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

3 patates

Yarım su bardağı bezelye

1 sivri biber

3 dal maydanoz

Tuz

Kızartmak için

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Hamur için un, kekik tohumu, su ve tuzu iyice karıştırın. Ayçiçek yağını tavada ısıtın. Tane kimyon ve kişnişi ekleyip karıştırın. Kalan baharatların hepsini ve tuzu ilave edip 2 dakika karıştırın. Haşlayıp kabuklarını soyduğunuz patatesi püre haline getirin. Bezelyeyi, doğranmış biberi, kıyılmış maydanozu, patates püresini de baharatlı karışıma ekleyin. İyice karıştırıp ocaktan alın. Hamuru merdaneyle büyük bir kare şeklinde açın. 5 cm eninde uzun şeritler halinde kesin. Şeritlerin uç taraflarına birer yemek kaşığı harçtan paylaştırıp, üçgen şeklinde kapatın. Kızgın ayçiçek yağında kızartın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

