Samosa
Beş çayı için bir öneri...
6 kişilik
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Malzemeler
Hamuru için
500 gr un
1 yemek kaşığı kekik
Yarım su bardağı su
Tuz
İç harcı için
1 çay bardağı ayçiçek yağı
1 çay kaşığı tane kimyon
1 çay kaşığı kişniş
1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
1 tatlı kaşığı toz kişniş
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
3 patates
Yarım su bardağı bezelye
1 sivri biber
3 dal maydanoz
Tuz
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Hazırlanışı:
Hamur için un, kekik tohumu, su ve tuzu iyice karıştırın. Ayçiçek yağını tavada ısıtın. Tane kimyon ve kişnişi ekleyip karıştırın. Kalan baharatların hepsini ve tuzu ilave edip 2 dakika karıştırın. Haşlayıp kabuklarını soyduğunuz patatesi püre haline getirin. Bezelyeyi, doğranmış biberi, kıyılmış maydanozu, patates püresini de baharatlı karışıma ekleyin. İyice karıştırıp ocaktan alın. Hamuru merdaneyle büyük bir kare şeklinde açın. 5 cm eninde uzun şeritler halinde kesin. Şeritlerin uç taraflarına birer yemek kaşığı harçtan paylaştırıp, üçgen şeklinde kapatın. Kızgın ayçiçek yağında kızartın. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.