Sucuklu örgü poğaça
- kişilik
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Malzemeler
4 su bardağı un
20 gr yaş maya
Yarım su bardağı ılık su
1 yumurta
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı ılık süt
1 çay bardağı ayçiçek yağı
İç harcı için
Sucuk
Üzeri için
Yumurta sarısı
Hazırlanışı:
Yaş mayayı hamur yoğurma kabına alın. Ilık suyu ekleyip mayayı eritin. Yumurta, şeker, tuz ılık süt ve ayçiçek yağını ekleyip karıştırın. Unu azar azar ilave edip hamuru yoğurun. Hamuru 12 eşit bezeye ayırıp pasta tabağı büyüklüğünde açın. Karşılıklı iki kenarına iki parmak aralıklarla verev kesikler yapın. Kesik kısımları karşılıklı olarak birbirinin üzerine katlayıp örgü şekli verin. Oluşan ceplere sucuk dilimlerini yerleştirin. üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.