Sucuklu örgü poğaça

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- kişilik -

Malzemeler

4 su bardağı un

20 gr yaş maya

Yarım su bardağı ılık su

1 yumurta

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı ayçiçek yağı

İç harcı için

Sucuk

Üzeri için

Yumurta sarısı



Hazırlanışı:

Yaş mayayı hamur yoğurma kabına alın. Ilık suyu ekleyip mayayı eritin. Yumurta, şeker, tuz ılık süt ve ayçiçek yağını ekleyip karıştırın. Unu azar azar ilave edip hamuru yoğurun. Hamuru 12 eşit bezeye ayırıp pasta tabağı büyüklüğünde açın. Karşılıklı iki kenarına iki parmak aralıklarla verev kesikler yapın. Kesik kısımları karşılıklı olarak birbirinin üzerine katlayıp örgü şekli verin. Oluşan ceplere sucuk dilimlerini yerleştirin. üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.