Sucuklu ve biberli ekmek

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6 kişilik -

Malzemeler

500 gr un

4 yumurta

50 ml eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 paket instant maya

100 gr sucuk

1 dolmalık kırmızıbiber

1 dolmalık sarı biber

Tuz



Hazırlanışı

Sucuklu ve biberli ekmek: Sucuk ve biberleri çok küçük olacak şekilde doğrayın. Unu, mayayı ve tuzu derin bir kaba alıp karıştırın. üzerine yumurtaları, zeytinyağı ve tereyağını ekleyip yoğurun. Hamur pürüzsüz olunca üzerine sucukları ve biberleri ekleyip çok az yoğurun. üzerine nemli bir bez örterek 45 dakika mayalandırın. Ortası delik kek kalıbını yağlayın. Hamuru uzun ve kalın bir rulo yapıp kalıba yerleştirin. 30 dakika daha mayalandırın. üzerine kesikler yapın. Isıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Dinlendirdikten sonra dilimleyin.