Sucuklu ve salamlı çörek
Sucuklu ve salamlı çörek tarifi
6 kişilik
-
Malzemeler
3 yumurta
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı yoğurt
100 gr salam
100 gr sucuk
5 taze soğan
1 demet kıyılmış taze nane
1 paket kabartma tozu
4 su bardağı un
Üzeri için
1 yumurta sarısı
Hazırlanışı:
Yumurtaları büyük bir kaba kırın. Ayçiçek yağı ve yoğurtla karıştırın. Küçük küpler şeklinde kestiğiniz sucuk ve salamı, taze soğanı ve naneyi ekleyip karıştırın. Unu ve kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurdan parçalar koparıp yuvarlayın. İnce bir çubuk şekli verip burgu yapın ve kendi etrafında sararak şekil verin. Yağlanmış tepsiye dizin. üzerlerine yumurta sarısı sürüp 190 derecede 30-45 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.