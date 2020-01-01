Vildan Tünay'dan beş çaylarınız için harika bir kurabiye

Malzemeler:

• 150 gr tereyağı

• 150 gr esmer şeker

• 1 adet yumurta

• 1 çay kaşığı vanilya özütü

• 50 gr damla çikolata

• 130 gr bal kabağı püresi

• 350 gr un

• 1 paket kabartma tozu

• 1 tatlı kaşığı pumpkin spice baharat karışımı

• 100 gr tahin helvası



Hazırlanışı:

Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurta ve vanilya özütünü ekleyin, karıştırın. Bal kabağı püresini ekleyin ve karıştırın. Kuru malzemeleri eleyerek ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Kurabiye hamurunu dolapta 1 saat bekletin. Helvayı küp küp kesin. Kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizde açın ve içine helva koyarak kapatıp, yuvarlayın. Tepsiye aralıklı olarak dizip, dolapta 30 dakika bekledikten sonra 170 derece ısıttığınız fırında yaklaşık 13-15 dakika pişirin.



Fotoğraf&Tarif: VİLDAN TÜNAY

@kivirciksef

