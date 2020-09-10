Yulaflı bu kurabiyelere bayılacaksınız.

Malzemeler

1/2 su bardağı doğranmış badem

1.5 su bardağı yulaf

2 olgunlaşmış muz

1 tatlı kaşığı toz tarçın

1 su bardağı parça çikolata

1 tutam deniz tuzu



Hazırlanışı

Yulaf ve bademleri bir tavada kokusu çıkana kadar kavurun, tarçını ekleyin ve hemen soğuması için kenara alın. Ayrı bir kapta muzları çatalla iyice ezin, yulaflı karışımı, tuz ve parça çikolatayı ekleyip iyice karıştırın. Bir kaşık yardımıyla yağlı kağıt serili fırın tepsisine doğal kayacıklar formunda dizin. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin.