Zencefilli börek
8 kişilik
-
Malzemeler
2 yufka
¼ lahana veya 1 küçük marul
2 küçük havuç
1 küçük kuru soğan
1-2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil
5-6 adet orta boy mantar
1 paket soya fasulyesi
2 yemek kaşığı soya sos
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 avuç pirinç makarnası
2 yumurta
200 gr galeta unu
Zencefil sos için
50 ml soya sos
1 yemek kaşığı rende veya ince uzun kesilmiş taze zencefil
1 diş ezilmiş sarımsak
1 tutam pulbiber
Hazırlanışı
Sos için tüm malzeme karıştırılır.
Hazırlanışı
Havucu rendeleyip, lahanayı
ince ince doğrayın, mantarları
dilimleyin, soğanları ufak ufak
doğrayın, sarımsakları ince
kıyın. Havuç, lahana, soğan,
sarımsak ve mantarı sıvı yağda
3-4 dakika soteleyin. Soya
fasulyesi ve zencefili ilave edin.
1-2 dakika birlikte soteleyin. Soya
sos, tuz ve biberi ekleyin. Arzu
ederseniz 1 avuç hazırlanmış
pirinç makarnasını ilave edin.
Yufkaları12 veya16’şar parçaya
kesin. Hazırladığınız karışımı
yufkanın kalın tarafına koyun.
Kenarlarına yumurta sarısı sürün.
Börekleri sigara böreği gibi sarın.
Uçlarını yumurta sarısına batırarak
kapatın. Börekleri önce az çırpılmış
yumurtaya sonra galeta ununa
bulayarak kızgın sıvı yağda
kızartın veya180 derecede ısıtılmış
fırında 15-20 dakika, kızarana
kadar pişirin. Zencefilli sosla
servis edin.