Zencefilli börek

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8 kişilik -

Malzemeler

2 yufka

¼ lahana veya 1 küçük marul

2 küçük havuç

1 küçük kuru soğan

1-2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

5-6 adet orta boy mantar

1 paket soya fasulyesi

2 yemek kaşığı soya sos

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 avuç pirinç makarnası

2 yumurta

200 gr galeta unu



Zencefil sos için

50 ml soya sos

1 yemek kaşığı rende veya ince uzun kesilmiş taze zencefil

1 diş ezilmiş sarımsak

1 tutam pulbiber



Hazırlanışı

Sos için tüm malzeme karıştırılır.



Hazırlanışı

Havucu rendeleyip, lahanayı ince ince doğrayın, mantarları dilimleyin, soğanları ufak ufak doğrayın, sarımsakları ince kıyın. Havuç, lahana, soğan, sarımsak ve mantarı sıvı yağda 3-4 dakika soteleyin. Soya fasulyesi ve zencefili ilave edin. 1-2 dakika birlikte soteleyin. Soya sos, tuz ve biberi ekleyin. Arzu ederseniz 1 avuç hazırlanmış pirinç makarnasını ilave edin. Yufkaları12 veya16’şar parçaya kesin. Hazırladığınız karışımı yufkanın kalın tarafına koyun. Kenarlarına yumurta sarısı sürün. Börekleri sigara böreği gibi sarın. Uçlarını yumurta sarısına batırarak kapatın. Börekleri önce az çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulayarak kızgın sıvı yağda kızartın veya180 derecede ısıtılmış fırında 15-20 dakika, kızarana kadar pişirin. Zencefilli sosla servis edin.