Zeytin ezmeli açma

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Pastane lezzetlerini evde kendiniz de yapabilirsiniz.

6 kişilik -

Malzemeler

3 su bardağı ılık süt

1 paket (11 gr) instant maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ayçiçek yağı

7 su bardağı un

Dolgusu için

Zeytin ezmesi

Üzeri için

Susam

Çörek otu



Hazırlanışı:

Ilık süt ve mayayı büyük bir kaseye alıp karıştırın. Tuz, şeker ve ayçiçek yağını başka bir kapta karıştırıp mayalı karışıma ekleyin. Unu ilave ederek hamuru yoğurun. Yumuşak bir kıvam elde edinceye kadar yoğurmaya devam edin. Hamur hafifçe ele yapışır kıvama geldiğinde üzerini streç folyoyla kapatıp sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakın. Elinizi hafifçe yağlayıp hamurdan büyükçe bir parça koparın. Elinizle pasta tabağı büyüklüğünde açıp üzerine zeytin ezmesi sürün. Rulo şeklinde sarıp uçlarından tutarak ters yönlere doğru çevirin ve uçların birbirine yapıştırın. üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpin. önceden 175 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.