Zeytinli ekmek

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Zeytin ve zeytin ezmesiyle hazırlanan pratik bir tarif...

4-6 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı tam buğday unu

2 yemek kaşığı mısır unu

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

4 yemek kaşığı fındık yağı

1 yemek kaşığı zeytin ezmesi

1 yemek kaşığı esmer toz şeker

10 adet siyah zeytin

1 paket kabartma tozu



Hazırlanışı

Yumurtayı ve şekeri mikserle köpük köpük olana dek çırpın. Sütü ve fındık yağını da ekleyip birkaç dakika daha çırpın. Ayrı bir yerde unları ve kabartma tozunu eleyip harmanlayın. Bu karışımı ve dilimlenmiş zeytini sulu karışıma ilave edin. Spatula yardımı ile alttan üste doğru havalandırarak malzemeyi iyice yedirin. Hamuru yağlanmış fırın tepsisine veya kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 175 dereceye ayarlı fırında 40-45 dakika pişirin.