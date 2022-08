Pour over yani yer çekimli sistemler dediğimiz demleme yöntemlerinden en popüler olanlarından biri de Japon Hario firmasının icadı “V60” demleme yöntemidir. Tüm pour over sistemlerde olduğu gibi kendine has bir kağıt filtreye sahip bu yöntemle, kahveden en efektif aromaları dakikalar içinde almanız mümkündür. Romm Coffee’nin kahve tutkunu kurucusu Ayhan Mortepe’nin Hario V60 demleme yöntemi hakkındaki püf noktalarını öğrenmeye ne dersiniz?

Hario V60 demleme yönteminin püf noktaları

Seramik, cam, plastik ve metal aparatı olan bu yöntemin en yaygın kullanılanı seramiktir. Konik biçimli yapısı sayesinde, akış sırasında kahvenin her bir tanesinin maksimum verimde kullanılıyor olması, kahveden elde edeceğiniz gövde aromasını en üst seviyeye taşır.

Demleme süreniz, döküşleriniz ve suyun sıcaklığına bağlı olarak oluşacak asidite ile beraber alacağınız aromalar da maksimum seviyede olacaktır. İdeal V60 demlemesi kişisel olarak değişse de reçete genel olarak şu şekildedir.

İlk önce suyumuzu 92 derece olarak ısıtıyoruz. Kahvemizi Commandante 25-30 Klik arasında kahvenin cinsi ve yapısına göre öğütüyoruz. İlk olarak Hario V60 kağıdımızı yerleştirip ıslatıyoruz. Aynı zamanda V60 ekipmanımızı da ısıtıyoruz.

Her bir bardak için 18 gram kahve 300 ml su kullanıyoruz.

Her bir bardak için 18 gram kahve 300 ml su kullanıyoruz. Ön demlemede (Blooming) kahve miktarımızın iki katı kadar (36 ml) veya kahve yüzeyini ıslatana kadar kahvemize su ekliyoruz. Bu süre toplamda 40 saniye civarı sürmeli.