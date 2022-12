Kuşburnu çayı faydaları neler? Nelere iyi gelir? Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte güneş ışınlarından yararlanma süresi kısalır, iş temposu yoğunlaşır, evde geçirilen zaman uzar ve hastalıklara yakalanma riski artar. Uzman Diyetisyen Perihan Kılıç'tan kış akşamları içinizi ısıtacak kuşburnu çayı tarifi ve sağlığa yararları… ( Bu tarifin ardından Ihlamur çayı, kiraz sapı çayı, Ada çayı tarifine de göz atabilirsiniz.)

Kuşburnu çayının faydaları neler?

Kuşburnunun güzel kokusu ve rengi vardır. Gülgiller familyasından olan kuşburnunun dikenli yapısı vardır. Yazın açan pembe veya beyaz yapraklı çiçekleri vardır. Yaz bittikten sonra taç yaprakları dökülerek kırmızı renkli meyvesi olgunlaşır. Meyveleri kiraz boyutundadır. Kuşburnu meyvesinin çayı, reçeli ve şerbeti yapılmaktadır. Kuşburnu çayı olarak tüketilirse kilo kontrolü de sağlanmış olur.

Bağışıklık sistemine etkisi

Kuşburnu, C ve E vitaminleri ve demir içerir. Antioksidan olan likopen bulunur. C vitamininden zengin olan kuşburnu bağışıklık sistemini güçlendirir. Denizcilerin sağlığını 15. yüzyılın sonlarında tehdit eden skorbüt hastalığının C vitamini yetersizliğinden kaynaklandığı bulunmuş. Özellikle C vitamini doku yapımı ve hormon sentesinde rol alır. C vitamini yetersiz alınırsa bağışıklık sistemi güçsüzleşir, halsizlik ve iştahsızlık oluşabilir. Soğuk algınlığına iyi gelir ve yorgunluk hissini azaltır.

Güçlü Antioksidan

Kuşburnu, proantosiyanidin ve flavonoit gibi fenolik bileşikleri içerir. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Demir emilimini arttırmak için de C vitamininden zengin besinleri tüketmek gerekir.

Kafein yerine alternatif

Kahvaltıda içecek olarak kafein içeriği yüksek çay ve kahve yerine kuşburnu tercih edebilirsiniz.

Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

Kurutulmuş kuşburnu meyvesini yıkayın. 1 su bardağı suyu kaynatın. Kaynayan suya 2-3 çay kaşığı kuşburnu meyvesi ekleyin. 10-15 dakika kaynatın. Daha sonra kapağını kapatarak demlemeye bırakın.