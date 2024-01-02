Humusun faydaları: Bu popüler meze neden sağlıklı?

Humus, günün her saatinde tadını çıkarabileceğiniz lezzetli mezelerden biridir. Öğle yemeğinde yiyebilir veya akşam atıştırmalıklarınızın tadını çıkarırken yiyebilirsiniz. Bu lezzetli meze, nohut püresi, tahin ve sarımsak, limon suyu ve zeytinyağı gibi diğer malzemelerle yapılır. Lezzetli olmasının yanında sağlığınız için de faydalıdır. O halde humusun sağlığa faydalarını keşfedelim.

HUMUS NEDİR?

Humus, pide ekmeğiyle iyi giden bizim için meze, diğer ülkeler için sağlıklı bir sos olarak adlandırılır. İlk çıkış yeri Orta Doğu bölgesi olarak bilinir. Pişmiş nohut püresinin tahin (susam), limon suyu ve sarımsakla harmanlanmasıyla yapılır. Standart hazırlık, zeytinyağı, birkaç nohut, maydanoz ve kırmızı biberden oluşan garnitürle tamamlanır. Batı'da genellikle kraker veya sebzelerle birlikte atıştırmalık veya meze olarak servis edilir. Bugün, sağlıklı bir atıştırmalık, tuzlu yemek veya sos olarak dünya çapında yaygınlaşmaktadır. Çoğu insan humusu günlük öğünün bir parçası olarak ancak küçük miktarlarda yemeyi tercih eder.

HUMUSUN FAYDALARI

1. Anti-inflamatuar özellikler

Anti-inflamatuar, inflamasyonu ve şişliği azaltmaya yardımcı olan özelliktir. Humus, zeytinyağı ve tahin gibi maddelerden dolayı antiinflamatuar özelliklere sahiptir.

2. Sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesini destekler

İyi bir diyet lifi kaynağıdır, özellikle nohutun lif içeriği, bütirat ürettiği için sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesini destekler.

3. Kalbe iyi gelir

Humus dirençli nişasta ve iyi yağlar içerir, protein ve lif bakımından yüksektir, bu da onu glisemik indeksi düşük yapar, böylece kan şekeri seviyelerini korur ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.

4. Kilo vermeye yardımcı olur

Diyette nohutun sık kullanılması bel çevresini inceltebilir, vücut kitle indeksini (BMI) düşürebilir ve ağırlığı azaltabilir. Bu kısmen nohutta bulunan ve amilozun üçte birini oluşturduğu nişasta türüne atfedilir. Bu nişasta sindirim enzimlerimize karşı daha dayanıklıdır.

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