Su teresi, salatalık, brokoli ve tarhun

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Tadı biber gibi acı olan bu kokteyl, sindirim sistemi için güçlü bir arındırıcıdır.

- kişilik -

Su teresi, kanı temizleyen ve balgamı azaltan en iyi yiyeceklerden biridir. Salatalık arındırıcıdır. Brokoli ise vücudun kendi kendini iyileştirmesine ve arındırmasına yardımcı besinleri sağlar. Meyan kökü benzeri bir tada sahip olan tarhun kokteylin gücünü artırır. Aynı zamanda iyodin ihtiva eden bu şifalı bitki sindirime yardımcı olur, toksinlerin atılımını hızlandırır.



Tarif

2 adet orta boy brokoli çiçeği, küp şeklinde doğranmış, ½ adet salatalık, küp şeklinde doğranmış, 1 büyük demet su teresi, 8 adet taze tarhun yaprağı.



Brokoli ve salatalığı değişik birleşimler halinde gruplayarak meyve sıkacağından geçirin. Su teresi ve tarhunu meyve suyuna ekleyip blendırda homojen bir görünüm elde edene kadar karıştırın ve hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C,

E, K beta-karoten, folik asit,

kalsiyum, iyodin, demir,

magnezyum, manganez,

fosfor, potasyum, çinko,

trytophan (amino asit).