Su teresi, salatalık, brokoli ve tarhun
Tadı biber gibi acı olan bu kokteyl, sindirim sistemi için güçlü bir arındırıcıdır.
- kişilik
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Su teresi, kanı temizleyen ve balgamı azaltan en iyi yiyeceklerden
biridir. Salatalık arındırıcıdır. Brokoli ise vücudun kendi
kendini iyileştirmesine ve arındırmasına yardımcı besinleri sağlar.
Meyan kökü benzeri bir tada sahip olan tarhun kokteylin
gücünü artırır. Aynı zamanda iyodin ihtiva eden bu şifalı bitki
sindirime yardımcı olur, toksinlerin atılımını hızlandırır.
Tarif
2 adet orta boy brokoli çiçeği,
küp şeklinde doğranmış,
½ adet salatalık, küp şeklinde
doğranmış,
1 büyük demet su teresi,
8 adet taze tarhun yaprağı.
Brokoli ve salatalığı değişik
birleşimler halinde gruplayarak
meyve sıkacağından geçirin. Su
teresi ve tarhunu meyve suyuna
ekleyip blendırda homojen bir
görünüm elde edene kadar
karıştırın ve hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C,
E, K beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, iyodin, demir,
magnezyum, manganez,
fosfor, potasyum, çinko,
trytophan (amino asit).