Kan şekerinizi yükseltmeyecek, düşük şekerli 10 meyve

Bize günlük miktarda meyve ve sebze almamızın söylenmesinin bir nedeni var, ancak doğal olarak bazı meyveler diğerlerinden biraz daha fazla şeker içerir. Her türlü meyveyi tüketmek teşvik edilirken, bazı türlerde daha fazla doğal şeker bulunur ve bu da kan şekeri seviyenizde ani bir artışa neden olabilir. İster şeker hastalığı gibi bir sağlık sorununuz olsun, ister şeker alımınızı azaltmak istiyor olun, yediğiniz ve ailenize yedirdiğiniz gıdaların besleyici faydalarını anlamak önemlidir.

Kayıtlı bir diyetisyen ve kurul onaylı spor diyetisyeni olan Mary Wirtz, şeker içeriğine dikkat etmenin yanı sıra, "kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olabilecek lif içeriğini de optimize etmek istediğinizi" söylüyor. Bazı meyveler diğer türlere göre daha fazla şekere sahipken, Wirtz müşterilerini "bazı meyve suları, tatlılar, tatlılar ve gazlı içecekler gibi ilave şeker oranı yüksek gıdaları azaltarak" başlamaya teşvik ediyor.

Düşük şekerli meyvelerin bir listesi için okumaya devam edin!

1. Narenciye

Limon, misket limonu, greyfurt ve diğer birçok narenciye çeşidinde minimum şeker vardır, bu nedenle mümkün olduğunca şişelenmiş yerine her zaman taze sıkılmış bir meyve suyu tercih etmek istersiniz. Bu meyveler aynı zamanda yüksek C vitamini içerir ve hatta iltihaplanmayı azaltabilir.

2. Yaban mersini

Yaban mersini yiyebileceğiniz en sağlıklı meyvelerden bazıları olması şaşırtıcı değil . Şekerleri düşük, ancak antioksidanları yüksektir . Ayrıca, bağırsak sağlığı için harika olan potasyum ,magnezyum , C vitamini ve K vitamini, lif ve prebiyotiklerle yüklüdürler.

3. Kivi

Kivi, meyve severler arasında en popüler olanı olmayabilir, ancak besin açısından sizin bildiğinizden daha fazla yararı vardır. Yaban mersini gibi benzer şekilde, kiviler de harika bir antioksidan ve C vitamini kaynağıdır ve lif içerir. İster inanın ister inanmayın, bazı insanlar kiviyi tıpkı bir elma gibi, kabuğunu ısırarak sever.

4. Kavun

Bazı insanlar güne kahvaltıda yarım kavun başlamakta ısrarcıdır. Kavunun şekeri düşük olmakla kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığınız için önemli olan tonlarca potasyum içerir .

5. Şeftaliler

Şeftalilerin bir süper besin olduğunu biliyor muydunuz? A vitamini ve C vitamini gibi önemli vitamin ve minerallerle doludurlar ve ayrıca potasyum, florür ve demir içerirler. Şeftalileri atıştırmanın yanı sıra, gevrek bir yaz salatasına ekleyebilir veya lezzetli, sağlıklı bir tatlı için ızgara yapabilirsiniz.

6. Avokado

Avokadoların aslında bir meyve olduğunu unuttuysanız, endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. Genellikle avokadoları sağlıklı bir yağ kaynağı olarak düşünürüz , ancak aynı zamanda lif oranı yüksektir ve hatta biraz protein içerirler. Avokado, özellikle onları hemen hemen her şeye ekleyebileceğiniz için, hafta boyunca tezgahınızda bulundurmak için harika bir düşük şeker seçeneğidir.

7. Kayısı

Havuçları bir kenara bırakın, kayısı genel göz sağlığı için yiyebileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Tıpkı şeftali gibi, bu sert çekirdekli meyve de beta karoten ve antioksidanlarla dolu olduğu için bir süper gıda olarak kabul edilir. Kuru kayısı atıştırmayı seviyorsanız, ne kadar yediğinize dikkat edin. Kurutulmuş meyve çok daha fazla şekere sahip olma eğilimindedir.

8. İncir

İncir mevsimindeyken belki de elinize alabileceğiniz en lezzetli meyvelerden biridir. Kendi başlarına yemek için mükemmeldirler, ancak salatalar ve gözlemeler için de dilimleyebilir veya bir şarküteri tabağına ekleyebilirsiniz . İncir, bazı meyvelerden daha fazla karbonhidrat içerdiğinden ve çok fazla yemek kan şekerinin yükselmesine neden olabileceğinden, ölçülü olarak (bir seferde yaklaşık iki ila üç kez) yemeniz gereken başka bir meyvedir.

9. Kızılcık

Kızılcık, düşük şekerli bir meyvedir çünkü en çok kurutulmuş olarak veya yüksek miktarda ilave şeker içeren bir meyve suyu olarak satılır. Bununla birlikte, taze kızılcıkların fincan başına sadece dört gram şeker vardır ki bu hiç de fazla değildir. Ekstra antioksidanlar ve lezzet için bu küçük ekşi meyveleri smoothie'lerinize veya salatalarınıza ekleyin.

10. Nar taneleri

Düşük şekerli narlar, kalp sağlığını destekleyen ve kanser önleyici faydaları olabilecek güçlü antioksidanlar olan polifenoller içerir. Salatalarınızı , yoğurtlu parfelerinizi ve garnitürlerinizi bir avuç dolusu nar taneleri ile zenginleştirin.