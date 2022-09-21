Mutfaktan eksik edilmemesi gereken çok besleyici 16 meyve

Sağlık ve dengeli beslenme, güçlü bağışıklık sistemi, düzenli yaşam ve egzersiz rutini pandemi süreciyle birlikte pek çok kişi için yeniden keşfedilmiş ve her dönem çok önemli konular. Sağlıklı ve dengeli bir diyet için meyveler de vazgeçilmez. BBC, haberinde bilim insanlarının seçtiği 100 besleyici gıdaya yer veriyor. Haberde bilim insanlarının bu seçimi 1000 gıda arasından yaptığını belirtiyor. Habere göre listede meyveler de var. İşte o listeden seçtiğimiz çok besleyici 16 meyve...

Not:Her bünye farklıdır bu nedenle tüketmeden önce ya da ne kadar tüketeciniz konusunda ve yan etkileri konusunda araştırma yapın, bir uzmana danışın.

16- İNCİR

100g başına 249 kcal

Taze veya kurutulmuş olarak yenirler, mineral manganez açısından zengindirler.

BESLENME PUANI: 49 (İncirin faydaları)







15- KAVUN

100g başına 34 kcal

Hücreleri serbest radikaller de dahil olmak üzere toksinlerden koruyan bir antioksidan olan glutatyon açısından en zengin gıdalardan biridir.

BESLENME PUANI: 50





14-KURU ERİK

100g başına 240kcal

Kuru erik, antioksidanlar gibi sağlığı geliştirici besinler açısından çok zengindir.

BESLENME PUANI: 50



13-NAR

100g başına 83kcal

Kırmızı ve mor renkleri, antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahiptir.

BESLENME PUANI: 51 (Narın faydaları)







12- FRENK ÜZÜMÜ

100g başına 56kcal

Kırmızı kuş üzümü de antosiyaninler açısından zengindir.

BESLENME PUANI: 51



11-PORTAKAL

100g başına 46kcal

BESLENME PUANI: 51 (Portakalın faydaları)





10-KAMKAT

100g başına 71kcal

BESLENME PUANI: 52 (Kamkatın faydaları)





9- VİŞNE

100g başına 50kcal, 0,58 ABD doları

BESLENME PUANI: 53





8-YEŞİL KİVİ

100g başına 61kcal

BESLENME PUANI: 54





7-ALTIN ​​KİVİ

100g başına 63kcal

Kivi, potasyum ve magnezyum açısından zengin yenilebilir meyvelerdir.



6-GREYFURT

100g başına 32 kcal

BESLENME PUANI: 54 (Greyfurtun faydaları)



5-MUZ

100g başına 122 kcal

Çeşitli antioksidan, antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

BESLENME PUANI: 57 (Muzun faydaları)





4- KİRAZ

100g başına 50kcal

BESLENME PUANI: 58





3-KAYISI

100g başına 48 kcal, 0,36 ABD doları

BESLENME PUANI: 60





2-PEMBE GREYFURT

100g başına 42 kcal

BESLENME PUANI: 64



1-MANDALİNA