Mutfaktan eksik edilmemesi gereken çok besleyici 16 meyve
Sağlıklı beslenme özellikle pandemi sürecinde daha fazla önem kazandı. Bu konuda bağışıklık sisteminin güçlenmesinde meyveler de önemli yer tutuyor. İşte besin değeri yüksek 16 meyve...
Sağlık ve dengeli beslenme, güçlü bağışıklık sistemi, düzenli yaşam ve egzersiz rutini pandemi süreciyle birlikte pek çok kişi için yeniden keşfedilmiş ve her dönem çok önemli konular. Sağlıklı ve dengeli bir diyet için meyveler de vazgeçilmez. BBC, haberinde bilim insanlarının seçtiği 100 besleyici gıdaya yer veriyor. Haberde bilim insanlarının bu seçimi 1000 gıda arasından yaptığını belirtiyor. Habere göre listede meyveler de var. İşte o listeden seçtiğimiz çok besleyici 16 meyve...
Not:Her bünye farklıdır bu nedenle tüketmeden önce ya da ne kadar tüketeciniz konusunda ve yan etkileri konusunda araştırma yapın, bir uzmana danışın.
16- İNCİR
- 100g başına 249 kcal
- Taze veya kurutulmuş olarak yenirler, mineral manganez açısından zengindirler.
- BESLENME PUANI: 49 (İncirin faydaları)
15- KAVUN
- 100g başına 34 kcal
- Hücreleri serbest radikaller de dahil olmak üzere toksinlerden koruyan bir antioksidan olan glutatyon açısından en zengin gıdalardan biridir.
- BESLENME PUANI: 50
14-KURU ERİK
- 100g başına 240kcal
- Kuru erik, antioksidanlar gibi sağlığı geliştirici besinler açısından çok zengindir.
- BESLENME PUANI: 50
13-NAR
- 100g başına 83kcal
- Kırmızı ve mor renkleri, antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahiptir.
- BESLENME PUANI: 51 (Narın faydaları)
12- FRENK ÜZÜMÜ
- 100g başına 56kcal
- Kırmızı kuş üzümü de antosiyaninler açısından zengindir.
- BESLENME PUANI: 51
11-PORTAKAL
- 100g başına 46kcal
- BESLENME PUANI: 51 (Portakalın faydaları)
10-KAMKAT
- 100g başına 71kcal
- BESLENME PUANI: 52 (Kamkatın faydaları)
9- VİŞNE
- 100g başına 50kcal, 0,58 ABD doları
- BESLENME PUANI: 53
8-YEŞİL KİVİ
- 100g başına 61kcal
- BESLENME PUANI: 54
7-ALTIN KİVİ
- 100g başına 63kcal
- Kivi, potasyum ve magnezyum açısından zengin yenilebilir meyvelerdir.
6-GREYFURT
- 100g başına 32 kcal
- BESLENME PUANI: 54 (Greyfurtun faydaları)
5-MUZ
- 100g başına 122 kcal
- Çeşitli antioksidan, antimikrobiyal özelliklere sahiptir.
- BESLENME PUANI: 57 (Muzun faydaları)
4- KİRAZ
- 100g başına 50kcal
- BESLENME PUANI: 58
3-KAYISI
- 100g başına 48 kcal, 0,36 ABD doları
- BESLENME PUANI: 60
2-PEMBE GREYFURT
- 100g başına 42 kcal
- BESLENME PUANI: 64
1-MANDALİNA
- 100g başına 53 kcal
- BESLENME PUANI: 67