Baharatlı ve meyveli kek

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8 kişilik -

Malzemeler

3 yumurta

2 muz

10 hurma

6 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 su bardağı kepekli un

1.5 çay kaşığı kabartma tozu

3 yemek kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat

Yarım çay kaşığı kakule

3 havuç

Yarım kahve fincanı Hindistan cevizi

Yarım su bardağı ceviz

Yarım su bardağı kuru üzüm

Üzeri için

200 gr krem peynir

3 yemek kaşığı bal

Yarım limonun suyu

Yarım su bardağı iri kırılmış fındık



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. 23 cm çapında kelepçeli kek kalıbını yağlayın. çekirdekleri çıkarılmış hurma, muz ve ayçiçek yağını ezerek püre haline getirin. Yumurtaları bir kasede çırpın ve meyve püresini ekleyin. Un, kabartma tozu, tarçın, muskat ve kakuleyi ayrı bir yerde harmanlayın. Püreli karışıma ekleyin. Rendelenmiş havuç, Hindistan cevizi, ceviz ve kuru üzümü ilave edin. İyice karıştırarak kalıba dökün. önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Krem peynir ve balı bir kasede çırpın. Limon suyunu karışıma ekleyin. Soğumuş olan kekin üzerini bu kremayla kaplayın. İri kırılmış fındıklarla süsleyerek servis yapın.