Beş çayınız için lezzetli bir öneri...

Malzemeler

250 g tam buğday unu

140 g badem unu

10 g kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı toz kakule

1 çay kaşığı toz anason

5 yumurta

230 g eritilmiş tereyağı

250 g bal

1 su bardağı kiraz

Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı

Unlar, kabartma tozu, tarçın, kakule ve anasonu geniş bir karıştırma kabında harmanlayın. Yumurtaların sarı ve aklarını ayırın. Yumurta aklarını bir kasede iyice köpürünceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Ayrı bir karıştırma kabında yumurta sarıları, eritilmiş tereyağı ve balı çırpın. Ballı karışımı unlara ilave ederek tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Son olarak yumurta aklarını ilave edip harcı fazla söndürmeden bir spatula yardımıyla karıştırın ve yağlı kağıt serili kek kalıbına aktarın. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkarttığınız kirazları harcın üzerine ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

