Beyaz çikolata soslu ve muzlu kek tarifi
Malzemeler:
250 gr tereyağı
4 yumurta
220 gr toz şeker
1 çay kaşığı vanilya esansı
250 gr kek unu
80 ml süt
Krema için
140 gr krem peynir
100 ml krema
85 gr yumuşatılmış tereyağı
250 gr pudra şekeri
2 tatlı kaşığı vanilya
Üzeri için
1 muz
Beyaz çikolatalı sos için
250 ml krema
125 gr beyaz çikolata
1 çay kaşığı vanilya esansı
Hazırlanışı:
Beyaz çikolatalı sos için, krema ve beyaz çikolatayı küçük bir tencerenin içine alın. Kısık ateş üzerinde çikolata eriyene kadar tahta kaşıkla karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp vanilya esansını ekleyip karıştırın. Sosu ılınana kadar arada karıştırın. Kek katları arasına süreceğiniz krema için, krem peynir, tereyağı ve kremayı bir kaba alıp mikserle çırpın. Pudra şekerini azar azar ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilyayı ilave edip 2 dakika daha çırpın. Kremayı buzdolabına alıp soğutun. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, şeker ve vanilyayı büyük bir kaseye alıp mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpma işlemine devam edin. Elenmiş un ve sütü iki kerede karışıma ekleyip mikserle çırpın. Harcı içi yağlanmış 20 cm çapında kelepçeli kek kalıbına doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Keki fırından alıp soğutun. Keki enine dört parçaya kesin. Kek katlarının arasına kremayı paylaştırıp sürün. En üst kata uzun, ince dilimlenmiş muz dilimlerini dizin. Beyaz çikolata sosunu muz dilimlerinin üzerine gezdirip servis yapın.