Beyaz çikolata soslu ve muzlu kek tarifi

Malzemeler:

250 gr tereyağı

4 yumurta

220 gr toz şeker

1 çay kaşığı vanilya esansı

250 gr kek unu

80 ml süt

Krema için

140 gr krem peynir

100 ml krema

85 gr yumuşatılmış tereyağı

250 gr pudra şekeri

2 tatlı kaşığı vanilya

Üzeri için

1 muz

Beyaz çikolatalı sos için

250 ml krema

125 gr beyaz çikolata

1 çay kaşığı vanilya esansı



Hazırlanışı:

Beyaz çikolatalı sos için, krema ve beyaz çikolatayı küçük bir tencerenin içine alın. Kısık ateş üzerinde çikolata eriyene kadar tahta kaşıkla karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp vanilya esansını ekleyip karıştırın. Sosu ılınana kadar arada karıştırın. Kek katları arasına süreceğiniz krema için, krem peynir, tereyağı ve kremayı bir kaba alıp mikserle çırpın. Pudra şekerini azar azar ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilyayı ilave edip 2 dakika daha çırpın. Kremayı buzdolabına alıp soğutun. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, şeker ve vanilyayı büyük bir kaseye alıp mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpma işlemine devam edin. Elenmiş un ve sütü iki kerede karışıma ekleyip mikserle çırpın. Harcı içi yağlanmış 20 cm çapında kelepçeli kek kalıbına doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Keki fırından alıp soğutun. Keki enine dört parçaya kesin. Kek katlarının arasına kremayı paylaştırıp sürün. En üst kata uzun, ince dilimlenmiş muz dilimlerini dizin. Beyaz çikolata sosunu muz dilimlerinin üzerine gezdirip servis yapın.