Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay'dan 'ayrılık' iddialarına yanıt
Çocuklar Duymasın dizisindeki Havuç rolüyle bilinen oyuncu Furkan Kızılay, sosyal medyada takipçisinden gelen bir soru üzerine bir açıklama yaptı. Kızılay, 1 Haziran'da evlendiği eşi Tutku Yılmaz ile boşanacakları yönündeki iddialara net bir şekilde cevap verdi.
Oyuncu Furkan Kızılay, geçtiğimiz yılın sonunda uzun süreli sevgilisi Tutku Yılmaz’a Paris’te romantik bir evlenme teklifi yapmıştı. Teklifine "Evet" cevabını alan Kızılay, bu özel anı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz çifti, 2 Haziran'da sevdiklerinin katılımıyla gerçekleştirilen düğünle evlendi. Düğünlerinde çiftin yanlarında olan isimler arasında Survivor ekibi de yer aldı.
'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle tanınan ve Survivor’da yarışarak adını daha da duyuran 34 yaşındaki Furkan Kızılay, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz ile dünyaevine girdi.
Çifti, bu özel günlerinde Survivor ekibi de yalnız bırakmadı. Acun Ilıcalı, Seda Ocak, Sahra Işık, Yiğit Poyraz, Damla Can, Ogeday Girişken, Sercan Yıldırım ve Aysun Keskin gibi Survivor yıldızları düğüne katılarak, Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz’ı yalnız bırakmadılar.