Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Barcelona pozları

Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Kaya karakteriyle kariyerinin zirvesine ulaşan ünlü oyuncu Atakan Özkaya, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil için rotasını belirledi. Özkaya, soluğu ağabeyinin yanında Barcelona'da aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Barcelona pozları - Resim : 1

Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan ve hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük ilgi gören Uzak Şehir dizisi, sezon finaliyle ekranlara ara verdi. 

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Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Barcelona pozları - Resim : 2

Dizide "Kaya" karakterine hayat veren ve performansıyla adından söz ettiren Atakan Özkaya, sezonun ardından rotasını yurt dışına çevirdi.

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Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Barcelona pozları - Resim : 3

27 yaşındaki genç oyuncu, daha önce bir röportajında yaz tatilinde Barcelona’ya gideceğini açıklamıştı. “Ağabeyim orada yaşıyor, çok güzel bir yer. İlk önce Barcelona’ya gideceğim,” diyen Özkaya, tatil planlarını hayata geçirdi. 

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Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Barcelona pozları - Resim : 4

Barcelona’ya ağabeyinin yanına giden yakışıklı oyuncu, tatilden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada dikkat çekti. 