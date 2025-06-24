Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Barcelona pozları
Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Kaya karakteriyle kariyerinin zirvesine ulaşan ünlü oyuncu Atakan Özkaya, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil için rotasını belirledi. Özkaya, soluğu ağabeyinin yanında Barcelona'da aldı.
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Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan ve hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük ilgi gören Uzak Şehir dizisi, sezon finaliyle ekranlara ara verdi.
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Dizide "Kaya" karakterine hayat veren ve performansıyla adından söz ettiren Atakan Özkaya, sezonun ardından rotasını yurt dışına çevirdi.
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27 yaşındaki genç oyuncu, daha önce bir röportajında yaz tatilinde Barcelona’ya gideceğini açıklamıştı. “Ağabeyim orada yaşıyor, çok güzel bir yer. İlk önce Barcelona’ya gideceğim,” diyen Özkaya, tatil planlarını hayata geçirdi.
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Barcelona’ya ağabeyinin yanına giden yakışıklı oyuncu, tatilden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada dikkat çekti.