Bitter çikolatalı kek

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Beş çayı için lezzetli bir öneri...

10 kişilik -

Malzemeler

500 gr bitter çikolata

125 gr tereyağı

6 yumurta (sarısı ve akı ayrılmış)

90 gr pudra şekeri

2 yemek kaşığı rom

150 ml krema

1 tatlı kaşığı vanilya

1 çay kaşığı krem tartar

Ganaj için

450 gr bitter çikolata

175 gr tereyağı

600 ml krema

90 ml glikoz



Hazırlanışı:

çikolata ve tereyağını karıştırıp eritin ve soğutun. Yumurta sarıları ve şekeri mikserle çırpın. Karışıma krema, rom, vanilya ve eritip soğuttuğunuz çikolatayı ekleyerek tekrar çırpın. Farklı bir kapta yumurta aklarını krem tartar ile birlikte çırpıp yavaşça, üç kerede çikolatalı karışıma ekleyin. 24 santim ebadında kelepçeli kalıba yağlı kağıt sererek karışımı yayın. önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Ganajı hazırlamak için çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin ve ocaktan alın. Küçük bir tencerede glikoz ve kremayı kaynama noktasına kadar ısıtın. Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ekleyin ve koyulaşana kadar karıştırarak kaynatmaya devam edin. Keki ganaj ile kaplayın. 1-2 saat dinlendirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



