Bonbon kek tarifi

Malzemeler:

115 g ufalanmış ceviz

175 g tereyağı

175 g kahverengi şeker

60 ml krema

30 ml limon suyu

2 yumurta

115 g un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu



Hazırlanışı:

20 santim çapında fırına dayanıklı bir kasenin içini yağlayın. Ufalanmış cevizlerin yarısını kaseye serpin. 4 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı limon suyunu tavaya alıp pişirin. Kek kalıbına dökün. Kalan tereyağı ve şekeri köpük gibi olana kadar mikserle çırpın. Yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, kalan ceviz ve limon suyunu ekleyin. Karışımı kalıba yavaş yavaş dökün. Kasenin üzerini yağlı kağıtla kaplayın (kekin kabarması için boşluk bırakarak). Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.