Cevizli havuçlu kek
8 kişilik
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Malzemeler
3 adet yumurta
3-4 su bardağı havuç rendesi
2,5 su bardağı un
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı zeytinyağı
1 su bardağı ceviz
2 tatlı kaşığı tarçın
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Hazırlanışı
Şeker ve yumurtaları beyazlaşıncaya kadar
çırpın ve zeytinyağı ekleyin. Ayrı bir kapta
elenmiş un, vanilya, tarçın ve kabartma
tozunu karıştırın. Dış kabukları soyulup
rendelenmiş havuçları yumurtalı karışımla
karıştırın. Unla yaptığınız karışımı da
ekleyin. Cevizlerin tamamını dibe
çökmemesi için unlayarak çırpmadan bir
kaşıkla iyice karıştırın. Ortası delik kek
kalıbında, önceden180 dereceye
ayarlanmış fırında, 60 dakika pişirin.
Kontrol edin ve gerekirse pişirme
süresine10 dakika daha ilave edin.
Ilınınca üstüne isteğe göre rendelenmiş
ceviz serpebilirsiniz.