Çikolata dolgulu yumuşak kek

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6 kişilik

Malzemeler

Yarım su bardağı tereyağı

1.5 su bardağı şeker

8 yumurta, çırpılmış

2 çay kaşığı vanilya özü

Bir tutam tuz

1 su bardağından az un

2 su bardağı eritilmiş çikolata



Hazırlanışı

Vanilya, tuz ve yumurtaların içinde tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Unu ve soğumuş çikolatayı ilave edin. Kek harcını pürüzsüz oluncaya kadar karıştırın. Kaplara bölüştürün ve 200 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Pişirme kaplarında servis etmeyecekseniz, fırın kabına yağlı kağıt yerleştirip pişirebilirsiniz. Tek başına da tatları muhteşem ama siz isterseniz krema veya dondurma ile birlikte de servis edebilirsiniz.



PÜF NOKTASI

Çikolatalı kek harcı önceden hazırlanabilir ve buzdolabında bekletilebilir. Harcın soğuması için kekleri servis edeceğiniz zamandan çok daha önce hafifçe pişirin. Daha etkileyici bir görünüm için pişirmeden önce her bir kekin ortasına bir blok beyaz çikolata yerleştirebilirsiniz. Daha fazla keyif için çikolata yerine mangal üzerinde marshmallow eriterek de yiyebilirsiniz.