Çikolata kaplı yağsız kek tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt

5 yumurta

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri için

1 paket hazır çikolatalı sos



Hazırlanışı:

Yumurta ve şekeri derin bir kapta iyice çırpın. Yavaş yavaş unu ekleyip çırpmaya devam edin. Karışıma ılık süt, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip iyice çırpın. Beş dakika kadar beklemeye bırakın. Tereyağı ile yağlayıp unladığınız kek kalıbına aktarıp 45 dakika pişirin. Bir sos tenceresinde çikolatalı sosu ambalaj üzerindeki tarife göre hazırlayın. Ilınmış keki tel ızgaraya alın. Hazırladığınız sosu tüm kekin üzerini kaplayacak şekilde dökün. Dilimleyerek servis yapın.