Çilekli mini pay tarifi...

Malzemeler

Pay hamuru için;

• 5-6 çekirdeği çıkarılmış hurma

• 1 fincan Hindistan cevizi

• 1 fincan badem

Dolgusu için;

• 1 muz

• 1 su bardağı çilek

• 1 su bardağı ananas

• 1 kahve fincanı yağsız süt veya Hindistan cevizi sütü



Hazırlanışı

Pay malzemelerini hamur kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Cupcake kalıbının dibine bastırarak yerleştirin. Dolgu malzemelerini iyice karıştırarak payın üzerine doldurun. Çilek veya ananasla süsleyerek buzluğa atın. Birkaç saat bekletin ve servis edin.

Biliyor musunuz?

Ananasın içinde bulunan maddeler, gıdalar yoluyla alınan yağın vücutta birikmesini önlüyor.



