Annenizi kocaman gösterişli bir çiçek buketi görünümünde, çok lezzetli cupcakelerle mutlu etmek istemez misiniz?

Malzemeler:

Cupcake için

300 g tereyağı

250 g yoğurt

6 yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya esansı

250 g un

300 g esmer toz şeker

140 g file badem

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz

Kreması için

300 g tereyağı

600 g pudra şekeri

2 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı vanilya esansı

Renkli gıda boyası (Pembe ve mor)



Hazırlanışı:

Cupcake için tereyağını sos tenceresinde eritin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyan tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Yoğurt, yumurtalar ve vanilya esansını ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Un, esmer toz şeker, file badem, kabartma tozu ve bir tutam kadar tuz ilave edip pürüzsüz kıvamlı bir harç elde edinceye kadar mikser yardımıyla çırpmaya devam edin. Harcı muffin kalıplarına paylaştırıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Kreması için tereyağı ve pudra şekerini geniş bir karıştırma kabına alın. Krema kıvamına gelinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Süt ve vanilya esansını ilave edip tekrar çırpın ve kremanın yarısını farklı bir karıştırma kabına alın. Birine pembe diğerine mor gıda boyası ilave edip karıştırın. Kremaları farklı sıkma torbalarına doldurun. Soğuyan cupcakelerinizin üzerine çiçek şekli verecek şekilde sıkın. Cupcakeleri geniş bir kaseye yerleştirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.