Damalı baton kek tarifi

Malzemeler:

350 gr tereyağı

350 gr pudra şeker

6 yumurta

2 yemek kaşığı limon suyu

3 su bardağı (375 gr) un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı kakao

350 gr kayısı reçeli

Üzeri için

1 çay bardağı krema

2 paket bitter çikolata

Çilek

Nane yaprağı



Hazırlanışı:

Tereyağını oda ısısında yumuşatıp pudra şeker ilave edin. Krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın. Yumurtalarla limon suyunu ilave edin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Hamur kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edin. Aynı boyda iki dikdörtgen kek kalıbının içine aynı boyda dikdörtgen kesilmiş yağlı kağıdı yerleştirin. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Hamuru ikiye bölün. Yarısına kakaoyu ekleyip karıştırın. Hamurları kalıplara aktarıp, ikisini aynı anda fırında 30 dakika pişirin. Pişen kekleri düz bir zeminde bıçakla ortadan boylamasına kesin. Sade ve kakaolu birer kek dilimini yan yana getirip üzerine bol miktarda kayısı reçeli sürün. Kalan iki kek dilimini ters şekilde yerleştirin. Üzerine ve yanlarına kayısı reçeli sürün. Çikolatayı krema ile benmari usulü eritin. Soğuyunca kekin üzerini kaplayın. Çilek ve nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.