Tuzlu kek seviyorsanız bu tarif tam size göre!

Malzeme

3 yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı yoğurt

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

2 kabak

2-3 dal maydanoz

Yarım demet dereotu

1.5 su bardağı lor peyniri

Tuz

Kırmızı pul biber

Nane



Hazırlanışı

Yumurtalar, zeytinyağı ve yoğurdu geniş bir kasede çırpın. Un ve kabartma tozunu ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir spatula yardımıyla karıştırın. Rendeleyip suyunu sıktığınız kabaklar, ince kıydığınız yeşillikler ve lor peynirini ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp tekrar karıştırın. Harcı hafif yağladığınız bir kek kalıbına aktarın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.





