Tuzlu kek seviyorsanız bu tarif tam size göre!
Malzeme
3 yumurta
1 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı yoğurt
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
2 kabak
2-3 dal maydanoz
Yarım demet dereotu
1.5 su bardağı lor peyniri
Tuz
Kırmızı pul biber
Nane
Hazırlanışı
Yumurtalar, zeytinyağı ve yoğurdu geniş bir kasede çırpın. Un ve kabartma tozunu ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir spatula yardımıyla karıştırın. Rendeleyip suyunu sıktığınız kabaklar, ince kıydığınız yeşillikler ve lor peynirini ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp tekrar karıştırın. Harcı hafif yağladığınız bir kek kalıbına aktarın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.