Kışa özel lezzetler

Malzemeler

400 gr bal kabağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı esmer şeker

2.5 su bardağı un

2 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı karanfil

Yarım çay kaşığı tuz

¾ su bardağı krema

¼ çay kaşığı muskat

¾ su bardağı tereyağı

1.5 su bardağı toz şeker

3 yumurta

1 çay kaşığı vanilya



Hazırlanışı:

Bal kabağının çekirdeklerini çıkarın ve küçük parçalar şeklinde kesip yağlı kağıt üzerine alın. Zeytinyağı ve esmer şeker ilave ederek önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin. Kabağı ezerek püre haline getirin. Un, kabartma tozu, karbonat, tarçın, karanfil, tuz ve muskatı bir kapta karıştırın. Başka bir kapta tereyağı ve şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin ve iyice karışana kadar mikser yardımıyla çırpmaya devam edin. Krema, bal kabağı püresinin ¾’ü ve vanilyayı ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpmaya devam edin. Daha sonra unlu karışımla birleştirip bekletin. üzeri için gerekli olan karışımı hazırlamak için esmer şeker, un, tarçın, karanfil, muskat, zencefil, tuz ve tereyağını karıştırın. Harcı elinizle ufalanmış hamur kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Bal kabaklı harcın yarısını tabanını ve kenarlarını yağlayıp unladığınız 20 cm çapında kelepçeli bir kalıba dökün. üzerine ufalanmış hamurun 2/3’ünü dökün. Kalan bal kabaklı kek karışımını ilave edin. üzerine kalan ufalanmış hamuru serpin. önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 1-1.5 saat pişirin. Zencefilli karamel sosu hazırlamak için krema ve zencefili bir tencereye alarak orta ateşte ısıtın. Tencereyi ocaktan alıp yaklaşık 20-30 dakika zencefilin aromasını karışıma bırakana kadar bekletin. Karışımı ince telli bir süzgeçten geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. Şeker ve suyu tencereye alıp şeker iyice eriyene kadar kaynatın. Kaynayan karışımı ocaktan alın ve zencefilli kremaya ekleyin. Tencereyi tekrar ocağa alarak kısık ateşte pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp sosu karıştırarak ılındırın. Keki fırından aldıktan sonra ılınması için kalıbın içinde 10 dakika bekletin. Ilınan keki ızgara teli üzerinde soğuması için bekletin. Üzerine zencefilli karamel sosunu gezdirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.