Kestaneli cheesecake

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6 kişilik -

Malzemeler

400 gr labne peynir

200 gr krema

1 çay bardağı toz şeker

Yarım su bardağı kırık kestane şekeri

1 paket vanilya

90 gr tereyağı

1 yemek kaşığı toz jelatin

1.5 paket yulaflı bisküvi

Üzeri için

Karamel sos

Kestane şekeri

Mereng



Hazırlanışı:

Bisküvileri mutfak robotunda çekerek un haline getirin. Tereyağını eritip ekleyin ve iyice karıştırın. Yağlı kağıt serili kelepçeli kek kalıbının tabanına bisküvi karışımını bastırarak yayın. Derin dondurucuda bekletin. Küçük bir kaseye 2-3 yemek kaşığı su ekleyin ve jelatini üzerine serpiştirerek 10 dakika bekletin. Kestane şekerlerini 2 yemek kaşığı krema ile karıştırıp el blenderı ile püre haline getirin. Kalan krema, şeker, vanilya ve labne peyniri mikserle çırpın. Kestane püresini ekleyin. Hazırladığınız jelatini mikrodalga fırında ya da cezvede 2 yemek kaşığı ısıtılmış krema ile eritin ve krema karışımına ilave edin. Spatula ile karıştırıp bisküvi tabanının üzerine aktarın. En az 2 saat buzdolabında beklettikten sonra karamel sos, kestane şekeri ve mereng ile süsleyerek servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.