Limonlu kek

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4 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım çay bardağı yağsız süt

1 limon

Dondurma



Hazırlanışı

Yumurta ve şekeri büyük bir cam kaseye alıp çırpın. Sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Unu ve kabartma tozunu harca ilave edin. Limonun tamamını rendeleyip kek harcına ilave edin ve karıştırın. Zeytinyağını ilave ederek birkaç dakika daha karıştırın. Kek harcını içi yağlanmış küçük bir kek kalıbına doldurun. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-40 dakika pişirin. Keki ılındıktan sonra dondurma ile birlikte servis yapın.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



