Sunumu şık ve lezzetli bu tarif ile beş çaylarınıza lezzet katın!

Malzemeler

3 yumurta

70 g tereyağı

3 tatlı kaşığı su

110 g toz şeker

75 g kek unu

25 g kakao

2 çay kaşığı portakal aroması

Üzeri için

Rendelenmiş portakal kabuğu

Kreması için

50 g sütlü çikolata

250 ml krema

Ganaj için

100 g bitter çikolata

60 ml krema

1 çay kaşığı portakal aroması



Hazırlanışı:

Tereyağı ve suyu sos tenceresine alıp eritin. Yumurtalar ile şekeri mikserle 5 dakika çırpın. Un ve kakaoyu eleyerek ekleyin. Aroma ve tereyağı karışımını ekleyerek karıştırın. Hamuru tereyağı ile yağlayıp un serptiğiniz muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkarır çıkarmaz hızlı bir şekilde, metal bir spatula ile kekin kenarlarını gevşetin ve yağlı kağıt serili ızgara teli üzerine ters çevirerek dizin. Kreması için çikolataları küçük parçalara bölerek benmari usulü eritin. Kremayı mikserle birkaç dakika çırpıp erittiğiniz çikolatayı içine ekleyerek karıştırın. Kekleri enine ortadan ikiye kesin ve aralarına krema yayın. Ganaj için krema ve portakal aromasını sos tenceresinde ısıtın. Küçük parçalara bölünmüş çikolataları ekleyip eriyinceye kadar karıştırın. Keklerin üzerine kaşıkla ganaj dökün ve ince, uzun parçalar şeklinde rendelenmiş portakal kabuğu serpiştirip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

