Sunumu şık ve lezzetli bu tarif ile beş çaylarınıza lezzet katın!
Malzemeler
3 yumurta
70 g tereyağı
3 tatlı kaşığı su
110 g toz şeker
75 g kek unu
25 g kakao
2 çay kaşığı portakal aroması
Üzeri için
Rendelenmiş portakal kabuğu
Kreması için
50 g sütlü çikolata
250 ml krema
Ganaj için
100 g bitter çikolata
60 ml krema
1 çay kaşığı portakal aroması
Hazırlanışı:
Tereyağı ve suyu sos tenceresine alıp eritin. Yumurtalar ile şekeri mikserle 5 dakika çırpın. Un ve kakaoyu eleyerek ekleyin. Aroma ve tereyağı karışımını ekleyerek karıştırın. Hamuru tereyağı ile yağlayıp un serptiğiniz muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkarır çıkarmaz hızlı bir şekilde, metal bir spatula ile kekin kenarlarını gevşetin ve yağlı kağıt serili ızgara teli üzerine ters çevirerek dizin. Kreması için çikolataları küçük parçalara bölerek benmari usulü eritin. Kremayı mikserle birkaç dakika çırpıp erittiğiniz çikolatayı içine ekleyerek karıştırın. Kekleri enine ortadan ikiye kesin ve aralarına krema yayın. Ganaj için krema ve portakal aromasını sos tenceresinde ısıtın. Küçük parçalara bölünmüş çikolataları ekleyip eriyinceye kadar karıştırın. Keklerin üzerine kaşıkla ganaj dökün ve ince, uzun parçalar şeklinde rendelenmiş portakal kabuğu serpiştirip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.